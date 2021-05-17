США закрыли одно из своих генконсульств в России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Генеральное консульство США в российском Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок. Утром 17 мая в соцсетях американского дипломатического представительства появилось прощальное обращение генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, передает УНН.
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"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США... Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", - отметила американский генконсул.
Rонтекст
Госдепартамент США еще в конце прошлого года объявил, что собирается закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге - для оптимизации работы своей дипломатической миссии.
В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. Среди них была и пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
Посольство Соединенных Штатов в России объявило о сокращении предоставляемых консульских услуг - с 12 мая они будут предоставляться только в экстренном порядке гражданам США. Также в очень ограниченных случаях посольство будет выдавать иммиграционные визы, в том числе для россиян. Это будет касаться только случаев "жизни и смерти".
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли пока только США и Чехия.