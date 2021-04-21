Росія висилає 10 дипломатів США

Цитата

“21 квітня в МЗС Росії був викликаний заступник глави дипломатичної місії США в Російській Федерації Барт Горман, якому вручено ноту щодо оголошення persona non grata 10 співробітників посольства США у Москві. Зазначеним особам наказано покинути територію нашої країни до кінця дня 21 травня, — інформували в дипвідомстві. — Цей захід є дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства у Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених persona non grata”.

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Російський МЗС також додав, що найближчим часом “підуть подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня комплексу заходів у відповідь на останню „хвилю“ незаконних антиросійських санкцій США”.

Контекст

15 квітня Сполучені Штати ввели проти Росії нові санкції, які стали першими подібними заходами такого масштабу при адміністрації Джо Байдена. Це сталося всього через два дні після того, як американський президент запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести особисту зустріч.

16 квітня, на наступний день після введення нових санкцій США проти Росії, помічник президента РФ Юрій Ушаков рекомендував послу США Джону Саллівану “поїхати до своєї столиці і провести там докладні, серйозні консультації”. У той же день МЗС РФ, оголошуючи про заходи у відповідь на санкції, заявив, що послу США в Москві, як і послу Росії в Вашингтоні, необхідно “знаходитися в своїх столицях для аналізу ситуації і проведення консультацій”.

16 березня МЗС РФ викликав російського посла у Вашингтоні Анатолія Антонова для консультацій до Москви. Це сталося через кілька годин після виходу інтерв’ю президента США Джо Байдена, в якому він ствердно відповів на питання, чи вважає він Володимира Путіна “вбивцею”. 16 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомляв, що Антонов продовжує свої консультації в Москві.