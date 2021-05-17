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США закрили одне зі своїх генконсульств у Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Генеральне консульство США у російському Єкатеринбурзі призупинило роботу на невизначений термін. Вранці 17 травня в соцмережах американського дипломатичного представництва з'явилося прощальне звернення генерального консула США в Єкатеринбурзі Емі Сторроу, передає УНН.

США закрили одне зі своїх генконсульств у Росії

Цитата:

"Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США... Я сподіваюся, що невдовзі ми відновимо роботу в Єкатеринбурзі в повному обсязі і знову будемо працювати над зміцненням зв'язків між нашими великими країнами", - відзначила американський генконсул.

Контекст

Держдепартамент США ще наприкінці минулого року оголосив, що збирається закрити американське генконсульство у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства в Єкатеринбурзі - для оптимізації роботи своєї дипломатичної місії.

У квітні 2021 року на тлі нових санкцій Росія і США вислали по десять дипломатів. Серед них була і прессекретар посольства США в Москві Ребекка Росс. 

Посольство Сполучених Штатів у Росії оголосило про скорочення консульських послуг, що надаються — з 12 травня вони будуть надаватися лише в екстреному порядку громадянам США. Також в дуже обмежених випадках посольство видаватиме імміграційні візи, у тому числі для росіян. Це буде стосуватися лише випадків “життя і смерті”.

14 травня уряд Росії затвердив перелік недружніх іноземних держав, в нього увійшли наразі лише США і Чехія.

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