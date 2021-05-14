Правительство России официально утвердил список "недружественных стран": в нем представили только две страны

Детали

“Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц...”, — говорится в распоряжении.

Перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США — ни одного.

Контекст

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. Глава МИДа Сергей Лавров пояснил, что правительство представит перечень таких государств в ближайшее время. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что в него будут включены США. Министерство не исключило, что со временем список могут пересмотреть.

В одной из версий списка — была также и Украина.

Решение об ограничениях в отношении “недружественных государств” было принято после того, как сразу несколько стран по разным причинам объявили о высылке российских дипломатов. Первыми стали США, которые выслали десять дипломатических сотрудников в рамках новых санкций против Москвы. Поводом для новых мер стали попытки вмешаться в выборы и причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США, в которых Вашингтон обвинил Россию.