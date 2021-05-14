Уряд Росії офіційно затвердив список "недружніх країн": у ньому представили лише дві країни

Деталі

“Затвердити перелік іноземних держав, що здійснюють недружні дії щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб...”, — йдеться в розпорядженні.

Перелік складається тільки з двох позицій — США і Чехія, щодо яких будуть застосовуватися заходи згідно з указом президента РФ Володимира Путіна від 23 квітня цього року. Згідно з документом, Чехія зможе наймати в свою дипмісію не більше 19 працівників з числа жителів Росії, а США — жодного.

Контекст

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який обмежує прийом на роботу до дипломатичних представництв недружніх Росії країн. Глава МЗС Сергій Лавров пояснив, що уряд представить перелік таких держав найближчим часом. Офіційний представник відомства Марія Захарова уточнила, що в нього будуть включені США. Міністерство не виключило, що з часом список можуть переглянути.

В одній з версій списку — була також і Україна.

Рішення про обмеження щодо “недружніх держав” було прийнято після того, як відразу декілька країн з різних причин оголосили про висилку російських дипломатів. Першими стали США, які вислали десять дипломатичних співробітників в рамках нових санкцій проти Москви. Приводом для нових заходів стали спроби втрутитися у вибори і причетність до хакерських атак на інфраструктуру США, в яких Вашингтон звинуватив Росію.