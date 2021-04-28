У Росії показали список "недружніх країн", у якому є Україна: чи несе він загрозу, розповів колишній голова МЗС

Так, за даними росЗМІ, у списку наведені десять держав: Україна, США, Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Чехія, Литва, Латвія та Австралія.

Цитата:

“Путін підписав указ, яким заборонив, щоб російські громадяни працювали в дипломатичних представництвах країн, які вони визначать як недружні. Тому до захисту прав наших громадян це прямого відношення не має, але те, що Україна там буде — у цьому немає жодного сумніву, і ми будемо там, я думаю, на почесному другому місці”, — пояснив співрозмовник УНН.

Деталі

За його словами, йдеться про те, чи користується Україна у диппредставництвах в Росії послугами російських громадян. Огризко зазначив, що не має останніх даних, але щонайменше раніше в України таких практично не було.

“З точки зору практики, це на нас ніяким чином не повпливає. Тим більше, у нас зараз відносин як таких політичних немає, культурних немає, гуманітарних — немає. Є лише відносини економічні. Але це опосередковано впливає на діяльність нашого посольства, чи воно скорше менше впливає на всі ці процеси, бо воно йде повз посольство. Я не думаю, що це у якийсь спосіб на Україні може позначитись”, — сказав він.

Довідково

Президент РФ Володимир Путін 23 квітня підписав указ про заходи впливу на недружні дії іноземних держав. Цей указ передбачає, що в разі недружніх дій з боку США або інших держав Росія обмежить укладання іноземними співробітниками дипмісії всіх цивільно-правових договорів, які передбачають ділові відносини з жителями Росії.

За даними МЗС РФ, наразі список недружніх Росії держав, яким буде заборонено наймати російських громадян для роботи в диппредставництвах, формується.