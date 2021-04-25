МЗС РФ повідомило про формування списку недружніх країн: США вже у переліку

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"Як ви знаєте, був опублікований напередодні указ президента, який містить цілу низку заходів по виконанню вже існуючих федеральних законів, згідно з якими тепер ті держави, які оголошуються недружніми, не можуть набирати серед громадян РФ співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій. А хто ж ці найбільш недружні держави? Список зараз формується", - заявила Захарова.

Деталі

Вона зазначила, що так як погіршення відносин із Заходом почалося через недружні дії США, Сполучені Штати вже потрапили в список. При цьому представник МЗС підкреслила, що політика Росії була і залишається миролюбною.

"Але ми також завжди підкреслювали, що всі дії, які ми кваліфікуємо як недружні і ворожі, вони ніколи не залишаться без відповіді", - сказала Захарова, додавши, що пакет заходів є саме такою відповіддю.

Представник МЗС запевнила, що указ і наступні за ним розпорядження будуть представлені як агресія Росії, що неправда.

"Це не агресивні дії нашої країни, це відповідь. Це захист нашої країни, нашої держави, від ворожих і недружніх акцій з боку тих, кому ми не даємо спокою".

Додамо

Президент РФ Володимир Путін 23 квітня підписав указ про заходи впливу на недружні дії іноземних держав. Даний указ передбачає, що в разі недружніх дій з боку США або інших держав Росія обмежить висновок іноземними співробітниками дипмісії всіх цивільно-правових договорів, які передбачають ділові відносини з жителями Росії.

Доповнення

Про введення нових антиросійських санкцій США оголосили 15 березня. Під обмеження потрапили 32 юридичні і фізичні особи з Росії. Також санкції передбачають заборону з 14 червня 2021 року інвесторам США купувати на первинному ринку російські боргові зобов'язання, випущені ЦБ, Фондом національного добробуту або Мінфіном РФ.

Додатково до цього Вашингтон вишле 10 російських дипломатів.

США звинувачують Росію у використанні ряду атак в кіберпросторі, а також у втручання в вибори 2020 року.