МИД РФ сообщил о формировании списка недружественных стран: США уже в перечне
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Список недружественных России государств, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве, в настоящее время формируется, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1", информирует УНН.
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"Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мероприятий по выполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется", - заявила Захарова.
Детали
Она отметила, что так как ухудшение отношений с Западом началось из-за недружественных действий США, Соединенные Штаты уже попали в список. При этом представитель МИД подчеркнула, что политика России была и остается миролюбивой.
"Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа", - сказала Захарова, добавив, что пакет мер является именно таким ответом.
Представитель МИД заверила, что указ и следующие за ним распоряжение будут представлены как агрессия России, неправда.
"Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства, от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя".
Добавим
Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Данный указ предусматривает, что в случае недружественных действий со стороны США или других государств Россия ограничит вывод иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, предусматривающих деловые отношения с жителями России.
Дополнение
О введении новых антироссийских санкций США объявили 15 марта. Под ограничения попали 32 юридических и физических лиц из России. Также санкции предусматривают запрет с 14 июня 2021 года инвесторам США покупать на первичном рынке российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ.
Вдобавок к этому Вашингтон вышлет 10 российских дипломатов.
США обвиняют Россию в использовании ряда атак в киберпространстве, а также во вмешательстве в выборы 2020 года.