Посольство США у Росії перестало видавати візи росіянам, лише у "випадку загрози життю"

Деталі

Дипломатичне представництво також повідомило, що в зв’язку з забороною на найм іноземних громадян скоротить штат співробітників консульства на 75%.

“Ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусили нас скоротити наш штат співробітників консульства на 75%, і будемо намагатися запропонувати громадянам США якомога більше сервісів”, — йдеться в повідомленні.

Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг через введені обмеження щодо співробітників. “З 12 травня посольство США в Москві скоротить кількість пропонованих консульських послуг, включивши в них тільки екстрені послуги для громадян США і дуже обмежену кількість іммігрантських віз...”, — йдеться в повідомленні.

Диппредставництво зупиняє розгляд документів на візи, які не призначені для дипломатичних поїздок. “Розгляд документів для неімміграційних і недипломатичних віз буде припинено”, — йдеться в повідомленні.

Посольство США рекомендувало американцям, що знаходяться в Росії з простроченими візами, покинути РФ до 15 червня. “Якщо ви є громадянином США, який знаходиться в Росії, і ваша віза закінчилася, ми настійно закликаємо вас виїхати з Росії до дедлайну 15 червня, встановленого російським урядом”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

Останнім часом посольство США в Росії видавало імміграційні та неімміграційні візи тільки в тих випадках, коли не було потрібно проводити співбесіду з претендентами.

Росія 21 квітня оголосила персонами нон грата десятьох співробітників посольства США в Москві. Вони повинні покинути країну до 21 травня. США на таких же умовах вислали з країни 10 російських дипломатів.

Крім цього Росія заборонила дипмісіям США наймати адміністративно-технічний персонал з громадян РФ і третіх країн. У дипміссіях США в Росії працюють 450 осіб, писало видання “Коммерсант”, скільки з них росіян — невідомо, але мова йде про десятки співробітників. Сполучені Штати майже весь адміністративно-технічний персонал своїх дипмісій за кордоном наймають в країні перебування. Попередній раз, вказувало видання, такі обмеження Москва вводила в 1986 році, і тоді послу США доводилося самому возити себе на роботу, а його дружині — обслуговувати гостей на прийомах.