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Посольство США в России перестало выдавать визы россиянам, только в "случае угрозы жизни"

Посольство США в России перестало выдавать визы россиянам, только в "случае угрозы жизни"

Киев  •  УНН

 • 21104 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Посольство Соединенных Штатов в России объявило о сокращении оказываемых консульских услуг — с 12 мая они будут оказываться только в экстренном порядке гражданам США. Также в очень ограниченных случаях посольство будет выдавать иммиграционные визы, в том числе для россиян. Это будет касаться только случаев “жизни и смерти”, говорится в сообщении посольства, передает УНН.

Детали

Дипломатическое представительство также сообщило, что в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%.

“Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов”, — говорится в сообщении.

Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников. “С 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз...”, — говорится в сообщении.

Диппредставительство приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. “Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено”, — говорится в сообщении.

Посольство США рекомендовало американцам, находящимся в России с истекшими визами, покинуть РФ до 15 июня. “Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством”, — говорится в сообщении.

Контекст

Последнее время посольство США в России выдавало иммиграционные и неиммиграционные визы только в тех случаях, когда не требовалось проводить собеседование с соискателями.

Россия 21 апреля объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве. Они должны покинуть страну до 21 мая. США на таких же условиях выслали из страны 10 российских дипломатов.

Помимо этого Россия запретила дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. В дипмиссиях США в России работают 450 человек, писало издание “Коммерсант”, сколько из них россиян — неизвестно, но речь идет о десятках сотрудниках. Соединенные Штаты почти весь административно-технический персонал своих дипмиссий за рубежом нанимают в стране пребывания. Предыдущий раз, указывало издание, такие ограничения Москва вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приемах.

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