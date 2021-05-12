Росія вислала прес-секретаря посольства США

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 12278 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 35819 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 85273 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 170567 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 201747 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178045 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170198 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115069 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89558 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 232188 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 78860 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 95777 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 13274 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 37943 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 18718 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 200213 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 232176 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 321431 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484063 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 2876 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6182 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 38654 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47034 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51462 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Росія вислала прес-секретаря посольства США

Київ • УНН

 • 23540 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Прес-секретаря посольства США в Москві Ребекку Росс висилають з Росії. Про це пише “Коммерсант”, передає УНН.

Росія вислала прес-секретаря посольства США

Деталі

Видання зазначає, що Росс опинилася в списку з 10 дипломатів, про висилку яких було оголошено 21 квітня. Ці співробітники повинні покинути РФ протягом місяця.

У МЗС “Коммерсанту” заявили, що висилка Росс є відповіддю на дії США, які більше півроку не дають Росії призначити прес-секретаря посольства у Вашингтоні.

“Не пускають до Вашингтона людину, призначену нами на пост прес-секретаря нашої дипмісії, причому без пояснення будь-яких причин. Йдеться про дипломата з великим досвідом, який раніше займав аналогічні посади в двох інших посольствах РФ. А США просто повернули подані цією людиною на візу документи, навіть не прокоментувавши причину своєї відмови. Так що це не російська ініціатива”, — повідомляє видання.

Сама Росс в коментарі федеральному агентству ТАСС підтвердила, що її висилають з країни.

Раніше

Висилка 10 співробітників американського посольства в Москві стала відповіддю на нові санкції США. Крім висилки дипломатів Росія, зокрема, заборонила дипмісії США наймати як адміністративно-технічних працівників громадян РФ і третіх країн. Послу США було запропоновано повернутися до своєї столиці “для аналізу ситуації і проведення консультацій”.

Посольство Сполучених Штатів в Росії оголосило про скорочення консульських послуг, що надаються — з 12 травня вони будуть надаватися тільки в екстреному порядку громадянам США. Також в дуже обмежених випадках посольство видаватиме імміграційні візи, в тому числі для росіян. Це буде стосуватися лише випадків “життя і смерті”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27