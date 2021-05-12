Росія вислала прес-секретаря посольства США

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Видання зазначає, що Росс опинилася в списку з 10 дипломатів, про висилку яких було оголошено 21 квітня. Ці співробітники повинні покинути РФ протягом місяця.

У МЗС “Коммерсанту” заявили, що висилка Росс є відповіддю на дії США, які більше півроку не дають Росії призначити прес-секретаря посольства у Вашингтоні.

“Не пускають до Вашингтона людину, призначену нами на пост прес-секретаря нашої дипмісії, причому без пояснення будь-яких причин. Йдеться про дипломата з великим досвідом, який раніше займав аналогічні посади в двох інших посольствах РФ. А США просто повернули подані цією людиною на візу документи, навіть не прокоментувавши причину своєї відмови. Так що це не російська ініціатива”, — повідомляє видання.

Сама Росс в коментарі федеральному агентству ТАСС підтвердила, що її висилають з країни.

Раніше

Висилка 10 співробітників американського посольства в Москві стала відповіддю на нові санкції США. Крім висилки дипломатів Росія, зокрема, заборонила дипмісії США наймати як адміністративно-технічних працівників громадян РФ і третіх країн. Послу США було запропоновано повернутися до своєї столиці “для аналізу ситуації і проведення консультацій”.

Посольство Сполучених Штатів в Росії оголосило про скорочення консульських послуг, що надаються — з 12 травня вони будуть надаватися тільки в екстреному порядку громадянам США. Також в дуже обмежених випадках посольство видаватиме імміграційні візи, в тому числі для росіян. Це буде стосуватися лише випадків “життя і смерті”.