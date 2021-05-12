Россия выслала пресс-секретаря посольства США

Детали

Издание отмечает, что Росс оказалась в списке из 10 дипломатов, о высылке которых было объявлено 21 апреля. Эти сотрудники должны покинуть РФ в течение месяца.

В МИДе “Коммерсанту” заявили, что высылка Росс является ответом на действия США, которые более полугода не дают России назначить пресс-секретаря посольства в Вашингтоне.

“Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива”, — сообщает издание.

Сама Росс в комментарии федеральному агентству ТАСС подтвердила, что ее высылают из страны.

Ранее

Высылка 10 сотрудников американского посольства в Москве стала ответом на новые санкции США. Помимо высылки дипломатов Россия, в частности, запретила дипмиссии США нанимать в качестве административно-технических работников граждан РФ и третьих стран. Послу США было предложено вернуться в свою столицу “для анализа ситуации и проведения консультаций”.

Посольство Соединенных Штатов в России объявило о сокращении оказываемых консульских услуг — с 12 мая они будут оказываться только в экстренном порядке гражданам США. Также в очень ограниченных случаях посольство будет выдавать иммиграционные визы, в том числе для россиян. Это будет касаться только случаев “жизни и смерти”.