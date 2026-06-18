США заинтересованы в создании постоянной военной базы в Польше – Минобороны

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Соединенные Штаты выразили заинтересованность в предложении Польши относительно размещения на ее территории постоянной американской военной базы. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Associated Press, пишет УНН.

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По словам чиновника, соответствующую резолюцию польское правительство одобрило накануне, рассматривая ее как официальное приглашение для Вашингтона.

Американцы заинтересованы в польском предложении разместить здесь постоянную базу – сказал Томчик, добавив, что финансирование проекта предполагается со стороны обеих стран.

В Министерстве обороны США, комментируя заявление польской стороны, отметили, что на данный момент не имеют новых объявлений по этому вопросу. В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава делает все возможное для создания такой базы, однако окончательное решение зависит от США.

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В настоящее время в Польше находится около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых размещены на ротационной основе. Польские власти рассчитывают, что в будущем тысячи военных США могут быть дислоцированы в стране на постоянной основе на фоне пересмотра американского военного присутствия в Европе.

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