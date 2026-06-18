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США заинтересованы в создании постоянной военной базы в Польше – Минобороны

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Польша предложила США создать постоянную военную базу при совместном финансировании. На данный момент в стране находится 10 тысяч американских военных.

США заинтересованы в создании постоянной военной базы в Польше – Минобороны
Фото: AP

Соединенные Штаты выразили заинтересованность в предложении Польши относительно размещения на ее территории постоянной американской военной базы. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам чиновника, соответствующую резолюцию польское правительство одобрило накануне, рассматривая ее как официальное приглашение для Вашингтона.

Американцы заинтересованы в польском предложении разместить здесь постоянную базу

– сказал Томчик, добавив, что финансирование проекта предполагается со стороны обеих стран.

В Министерстве обороны США, комментируя заявление польской стороны, отметили, что на данный момент не имеют новых объявлений по этому вопросу. В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава делает все возможное для создания такой базы, однако окончательное решение зависит от США.

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В настоящее время в Польше находится около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых размещены на ротационной основе. Польские власти рассчитывают, что в будущем тысячи военных США могут быть дислоцированы в стране на постоянной основе на фоне пересмотра американского военного присутствия в Европе.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Владислав Косиняк-Камыш
Соединённые Штаты
Польша