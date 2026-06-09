Польша планирует увеличить численность армии до 500 тысяч военных к 2039 году

$44.510.1551.350.28
ukenru
17:43 • 7096 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
16:50 • 19688 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 21881 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 18686 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
9 июня, 13:40 • 16851 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
9 июня, 11:18 • 16552 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
9 июня, 10:55 • 20524 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
9 июня, 10:37 • 21655 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
9 июня, 09:53 • 20461 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
9 июня, 07:03 • 19065 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
91%
749мм
Популярные новости
Когда ребенку нужна помощь детского психолога и как выбрать специалиста9 июня, 11:41 • 20538 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto9 июня, 12:07 • 23606 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 13504 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым9 июня, 13:38 • 21478 просмотра
Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачейPhoto15:42 • 12570 просмотра
публикации
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
16:50 • 19691 просмотра
Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачейPhoto15:42 • 12655 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 21884 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым9 июня, 13:38 • 21555 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto9 июня, 12:07 • 23683 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йонас Гар Стере
Виктор Орбан
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Норвегия
Германия
Реклама
УНН Lite
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 13568 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 22729 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 59224 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 129593 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 170745 просмотра
Актуальное
Техника
Boeing AH-64 Apache
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть

Польша планирует увеличить численность армии до 500 тысяч военных к 2039 году

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Польша увеличит численность армии до 500 тысяч человек к 2039 году. Основные силы сосредоточат на восточном фланге и развитии беспилотных систем.

Польша планирует увеличить численность армии до 500 тысяч военных к 2039 году

К 2039 году численность Вооруженных сил Польши должна вырасти до 500 тысяч военнослужащих, из которых 300 тысяч составят профессиональные военные, а еще 200 тысяч – резервисты. Такие планы представило Министерство национальной обороны страны во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной обороны, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра национальной обороны Станислав Вёнтек отметил, что соответствующие показатели заложены в Программе развития Вооруженных сил Польши на 2025-2039 годы. В то же время он выразил уверенность, что поставленной цели удастся достичь раньше, чем предусмотрено программой.

Еврокомиссар по вопросам обороны снова предлагает создать новый оборонный союз с участием Украины09.06.26, 19:23 • 2156 просмотров

Одним из главных направлений развития армии станет укрепление восточного фланга страны. Для этого Польша продолжит формирование 18-й механизированной дивизии, модернизацию 16-й механизированной дивизии и развитие 1-й пехотной дивизии легионов, которая будет действовать преимущественно в Подляском воеводстве вблизи границ с беларусью и россией.

Помимо увеличения личного состава, польская армия планирует развивать беспилотные системы, киберподразделения, медицинские войска и новое Командование трансформации, которое будет отвечать за подготовку военнослужащих и внедрение инноваций. По данным Минобороны Польши, только за прошлый год численность войска выросла более чем на 11 тысяч человек, а на профессиональную службу было принято почти 19 тысяч новых военных.

Туск считает, что Польша должна быть вовлечена в переговоры по завершению войны в Украине09.06.26, 20:07 • 2022 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Кибератака
Беларусь
Владислав Косиняк-Камыш
Польша