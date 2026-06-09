Польша планирует увеличить численность армии до 500 тысяч военных к 2039 году

К 2039 году численность Вооруженных сил Польши должна вырасти до 500 тысяч военнослужащих, из которых 300 тысяч составят профессиональные военные, а еще 200 тысяч – резервисты. Такие планы представило Министерство национальной обороны страны во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной обороны, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра национальной обороны Станислав Вёнтек отметил, что соответствующие показатели заложены в Программе развития Вооруженных сил Польши на 2025-2039 годы. В то же время он выразил уверенность, что поставленной цели удастся достичь раньше, чем предусмотрено программой.

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Одним из главных направлений развития армии станет укрепление восточного фланга страны. Для этого Польша продолжит формирование 18-й механизированной дивизии, модернизацию 16-й механизированной дивизии и развитие 1-й пехотной дивизии легионов, которая будет действовать преимущественно в Подляском воеводстве вблизи границ с беларусью и россией.

Помимо увеличения личного состава, польская армия планирует развивать беспилотные системы, киберподразделения, медицинские войска и новое Командование трансформации, которое будет отвечать за подготовку военнослужащих и внедрение инноваций. По данным Минобороны Польши, только за прошлый год численность войска выросла более чем на 11 тысяч человек, а на профессиональную службу было принято почти 19 тысяч новых военных.

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