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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР

Киев • УНН

 • 10731 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество». Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает УНН со ссылкой на Радио свобода.

США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР

Отмечается, что “Русское финансовое общество” попало под санкции за нарушения режима санкции в отношении Северной Кореи.

Российская организация открыла несколько счетов для компании, принадлежащего Банку внешней торговли Северной Кореи. Этот банк и глава его представительства в Москве ранее были включены в список санкций, говорится в сообщении.

На сайте “Русское финансовое общество” отмечается, что оно осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютном контроле. О сотрудничестве с КНДР ничего не указано.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами за последние годы деградируют, становятся все хуже и хуже.

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