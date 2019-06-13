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Відносини Росії і США деградують - Путін

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами за останні роки деградують, стають все гірше і гірше. Про це заявив президент Росії Володимир Путін у четвер в інтерв'ю одному з телеканалів, передає УНН.

Відносини Росії і США деградують - Путін

"У нас з Китаєм, дійсно, безпрецедентно хороші і високі відносини. Ми дійсно стратегічні партнери в усіх сенсах цього слова... На жаль, ми нічого подібного не можемо сказати про наші відносини зі Сполученими Штатами - вони (відносини - ред.) деградують, стають все гірше і гірше. За останні роки щодо Росії діюча адміністрація ухвалила вже, по-моєму, кілька десятків рішень, пов'язаних з санкціями", - сказав російський президент.

Він підкреслив, що з Китаєм у Росії росте товарообіг, він досяг 108 мільярдів доларів.

"Ми дуже розраховуємо, що здоровий глузд, врешті-решт, переможе. Ми з усіма нашими партнерами, включаючи і американських партнерів, Сполучені Штати, сподіваюся, у межах майбутньої "двадцятки" зможемо вийти на якісь рішення, які будуть конструктивними, будуть створювати необхідні стабільні умови для співпраці в сфері економіки", - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що хотів би, щоб його країна мала "чудові відносини" з Росією.

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