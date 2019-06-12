Трамп хочет "подружить" Россию и Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп во время брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой выразил желание, чтобы Польша и Россия имели дружеские отношения, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что у Польши будут прекрасные отношения с Россией. Думаю, это возможно, я правда так считаю потому, что вы сделали по усилению безопасности, и может мы также помогли в этом тем, что делаем для Польши. Но я надеюсь, что Польша будет иметь прекрасные отношения с Россией. Надеюсь, у нас будут прекрасные отношения с Россией", - сказал президент США.
Напомним, президент Польши Дуда во время брифинга с коллегой из США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что Польша не может иметь дружеских отношений с Россией из-за поведения последней.
"Я бы хотел, чтобы Россия была нашим другом, потому что это наш большой сосед, страна гораздо больше, чем Польша, с большим потенциалом", - отметил Дуда.
В то же время, по словам польского президента, Польша в течение долгого историй не было дружеских отношений с Россией, которая "всегда хотела захватить наши территории".