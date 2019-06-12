Дуда у Вашингтоні розповів про справжнє "імперське обличчя" Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда під час брифінгу з колегою зі США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що Польща не може мати дружніх стосунків з Росією через поведінку останньої, передає кореспондент УНН.
"Я б хотів, щоб Росія була нашим другом, бо це наш великий сусід, країна набагато більша, аніж Польща, з більшим потенціалом", - зазначив Дуда.
Водночас, зі слів польського президента, Польща протягом довгої історої не мала дружніх стосунків з Росією, яка "завжди хотіла захопити наші території".
"Ця "дружба" на сьогодні є дуже складною. Росія напала на Грузію, потім в 2014 напала на Україну, і це - факти, що відносяться до недавнішньої історії. Ми б хотіли, щоб Росія була нашим другом, але нажаль Росія знову показує своє недобре і неприємне імперське обличчя, і ми не хочемо бути частиною кола її впливу", - наголосив польський лідер.
Нагадаємо, президенти Польщі та США Анджей Дуда та Дональд Трамп в середу підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі.