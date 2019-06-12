Президенти США і Польщі домовилися про розширення військового співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президенти Польщі та США Анджей Дуда та Дональд Трамп в середу підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі, передає УНН із посиланням на tvn24.pl.
"Сполучені Штати та Польща вважають, що присутність військовослужбовців США в Польщі посилює зусилля НАТО по стримуванню, а також захист Сполучених Штатів, Польщі та Альянсу, а тому Сполучені Штати планують посилити військову присутність США в Польщі. Ми поділяємо ключові цінності, включаючи тверду прихильність до демократії, свободи, індивідуальних прав, вільних ринків і взаємної поваги до незалежності та суверенітету країни.
Сполучені Штати планують посилити свою нинішню військову присутність приблизно 4 500 ротаційних військовослужбовців США в Польщі. Очікується, що ця довготривала присутність зросте приблизно на 1000 додаткових військовослужбовців США у найближчому майбутньому і зосереджуватиметься на забезпеченні додаткових можливостей оборони та стримування в Польщі", - зазначено у декларації, яку цитує видання.
У повідомленні зазначено, що Анджей Дуда і Дональд Трамп символічно обмінялися ручками.
Після церемонії президенти та їхні дружини вийшли за межі Білого дому, щоб спостерігати за вильотом літаків-винищувачів F-35.
Раніше УНН повідомляв, що у вересні 2018 року Польща запропонувала США обрати місце для створення в країні військової бази.