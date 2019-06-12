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Президенты США и Польши договорились о расширении военного сотрудничества

Киев • УНН

 • 9683 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президенты Польши и США Дуда и Дональд Трамп в среду подписали совместную декларацию относительно военного присутствия США в Польше, передает УНН со ссылкой на tvn24.pl.

Президенты США и Польши договорились о расширении военного сотрудничества

"Соединенные Штаты и Польша считают, что присутствие военнослужащих США в Польше усиливает усилия НАТО по сдерживанию, а также защита Соединенных Штатов, Польши и Альянса, а потому Соединенные Штаты планируют усилить военное присутствие США в Польше. Мы разделяем ключевые ценности, включая твердую приверженность демократии, свободе, индивидуальным правам, свободным рынкам и взаимному уважению к независимости и суверенитету страны.

Соединенные Штаты планируют усилить свое нынешнее военное присутствие примерно 4500 ротационными военнослужащими США в Польше. Ожидается, что это долговременное присутствие возрастет примерно на 1000 дополнительных военнослужащих США в ближайшем будущем и будет сосредоточено на обеспечении дополнительных возможностей обороны и сдерживания в Польше", - говорится в декларации, которую цитирует издание.

В сообщении отмечается, что Дуда и Дональд Трамп символически обменялись ручками.

После церемонии президенты и их жены вышли за пределы Белого дома, чтобы наблюдать за вылетом самолетов-истребителей F-35.

Ранее УНН сообщал, что в сентябре 2018 года Польша предложила США выбрать место для создания в стране военной базы.

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