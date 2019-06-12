Дуда в Вашингтоне рассказал о настоящем "имперском лице" России

"Я бы хотел, чтобы Россия была нашим другом, потому что это наш большой сосед, страна гораздо больше, чем Польша, с большим потенциалом", - отметил Дуда.

В то же время, по словам польского президента, у Польши в течение долгого историй не было дружеских отношений с Россией, которая "всегда хотела захватить наши территории".

"Эта" дружба "на сегодня является очень сложной. Россия напала на Грузию, затем в 2014 напала на Украину, и это - факты, относящиеся к недавней истории. Мы бы хотели, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению Россия снова показывает свое нехорошее и неприятно имперское лицо, и мы не хотим быть частью круга ее влияния", - подчеркнул польский лидер.

Напомним, президенты Польши и США Дуда и Дональд Трамп в среду подписали совместную декларацию по военному присутствию США в Польше.