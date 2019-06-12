Трамп хоче "подружити" Росію і Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час брифінгу з польським колегою Анджеєм Дудою висловив бажання, щоб Польща і Росія мали дружні стосунки, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюсь, що Польща матиме чудові стосунки з Росією. Думаю, це можливо, я правда так вважаю через те, що ви зробили щодо посилення безпеки, і може ми також допомогли в цьому тим, що робимо для Польщі. Але я сподіваюсь, що Польща матиме чудові стосунки з Росією. Сподіваюсь, ми матимемо чудові стосунки з Росією", - сказав президент США.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час брифінгу з колегою зі США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що Польща не може мати дружніх стосунків з Росією через поведінку останньої.
"Я б хотів, щоб Росія була нашим другом, бо це наш великий сусід, країна набагато більша, аніж Польща, з більшим потенціалом", - зазначив Дуда.
Водночас, зі слів польського президента, Польща протягом довгої історої не мала дружніх стосунків з Росією, яка "завжди хотіла захопити наші території".