Отношения России и США деградируют - Путин

"У нас с Китаем, действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнёры во всех смыслах этого слова… К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединёнными Штатами – они (отношения - ред.) деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями",- сказал российский президент.

Он подчеркнул, что с Китаем у России растёт товарооборот, он достиг 108 миллиардов долларов.

"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует. Мы со всеми нашими партнёрами, включая и американских партнёров, Соединённые Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что хотел бы, чтоб его страна имела "чудесные отношения" с Россией.