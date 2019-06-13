Отношения России и США деградируют - Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Отношения Российской Федерации с Соединёнными Штатами за последние годы деградируют, становятся всё хуже и хуже. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в интервью одному из телеканалов, передаёт УНН.
"У нас с Китаем, действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнёры во всех смыслах этого слова… К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединёнными Штатами – они (отношения - ред.) деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями",- сказал российский президент.
Он подчеркнул, что с Китаем у России растёт товарооборот, он достиг 108 миллиардов долларов.
"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует. Мы со всеми нашими партнёрами, включая и американских партнёров, Соединённые Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что хотел бы, чтоб его страна имела "чудесные отношения" с Россией.