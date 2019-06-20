Росію треба назвати спонсором тероризму - сенатор США

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 13750 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 29672 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 39402 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 55802 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 73406 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 78625 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 155347 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 95802 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70890 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 318582 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0м/с
40%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 61566 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 77363 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 50200 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 25223 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 37884 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 155343 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 318578 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 252738 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 364361 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 376007 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 13750 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 11994 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14135 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 17500 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 38011 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Росію треба назвати спонсором тероризму - сенатор США

Київ • УНН

 • 12782 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської Комісії США Корі Гарднер має намір домагатися ухвалення закону, за яким Держдепартамент США повинен буде визначити, чи підпадає Росія під визначення “держави-спонсора тероризму”. Про це сенатор заявив напередодні в інтерв’ю Російській службі “Голосу Америки”, передає УНН.

Росію треба назвати спонсором тероризму - сенатор США

Корі Гарднер, який вніс минулого року відповідний законопроект, повторно представив його вже у новому складі Конгресу США у квітні цього року. Законопроект був також підтриманий сенатором від Нью-Джерсі, демократом Бобом Менендес.

Сам Корі Гарднер вважає, що Росія відповідає цьому визначенню.

“Подивіться на те, що Росія зробила в останні роки — вона надала допомогу режиму Асада в Сирії, який вбиває невинних людей, і сама стала причетна до цих вбивств, займалася отруєннями в Європі, фактично здійснивши хімічну атаку. Це режим, який користується терором для здійснення своїх політичних цілей”, — сказав сенатор в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Я думаю, що визначення Росії як держави-спонсора тероризму надішле сигнал по всьому світу, що це режим, який спирається на беззаконня, що він не зупиняється перед порушенням основних норм міжнародного права, і що Сполучені Штати цього не потерплять”, — пояснив Корі Гарднер.

Рішення Держдепартаменту США про визнання країни спонсором тероризму тягне за собою низку жорстких політичних та економічних санкцій, які включають контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборона на економічну допомогу, накладення фінансових та інших обмежень.

Зараз у списку країн-спонсорів тероризму чотири держави — Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.

“Я сподіваюся, що ми проведемо слухання щодо цього закону. Я очікую, що він зустріне опір, але як і раніше впевнений, що це важлива справа, яку ми повинні зробити”, — завершив американський політик.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії вкотре висловили сподівання, що Міжнародний суд відхилить позов України у справі “Україна проти Російської Федерації” який розглядали на початку червня. У свою чергу, українська сторона, зі свого боку, вважає, що саме вона переконливо довела прийнятність розгляду в Міжнародному суді її позову щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій, учасницями яких є обидві держави: Конвенції про протидію фінансуванню тероризму і Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Київ відтак сподівається на позитивне рішення суду щодо юрисдикції і вважає, що має добрі шанси й на перемогу при розгляді справи по суті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23