Росію треба назвати спонсором тероризму - сенатор США

Корі Гарднер, який вніс минулого року відповідний законопроект, повторно представив його вже у новому складі Конгресу США у квітні цього року. Законопроект був також підтриманий сенатором від Нью-Джерсі, демократом Бобом Менендес.

Сам Корі Гарднер вважає, що Росія відповідає цьому визначенню.

“Подивіться на те, що Росія зробила в останні роки — вона надала допомогу режиму Асада в Сирії, який вбиває невинних людей, і сама стала причетна до цих вбивств, займалася отруєннями в Європі, фактично здійснивши хімічну атаку. Це режим, який користується терором для здійснення своїх політичних цілей”, — сказав сенатор в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Я думаю, що визначення Росії як держави-спонсора тероризму надішле сигнал по всьому світу, що це режим, який спирається на беззаконня, що він не зупиняється перед порушенням основних норм міжнародного права, і що Сполучені Штати цього не потерплять”, — пояснив Корі Гарднер.

Рішення Держдепартаменту США про визнання країни спонсором тероризму тягне за собою низку жорстких політичних та економічних санкцій, які включають контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборона на економічну допомогу, накладення фінансових та інших обмежень.

Зараз у списку країн-спонсорів тероризму чотири держави — Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.

“Я сподіваюся, що ми проведемо слухання щодо цього закону. Я очікую, що він зустріне опір, але як і раніше впевнений, що це важлива справа, яку ми повинні зробити”, — завершив американський політик.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії вкотре висловили сподівання, що Міжнародний суд відхилить позов України у справі “Україна проти Російської Федерації” який розглядали на початку червня. У свою чергу, українська сторона, зі свого боку, вважає, що саме вона переконливо довела прийнятність розгляду в Міжнародному суді її позову щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій, учасницями яких є обидві держави: Конвенції про протидію фінансуванню тероризму і Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Київ відтак сподівається на позитивне рішення суду щодо юрисдикції і вважає, що має добрі шанси й на перемогу при розгляді справи по суті.