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Россию надо назвать спонсором терроризма - сенатор США

Киев • УНН

 • 12782 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской Комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться принятия закона, по которому Госдепартамент США должен будет определить, подпадает ли Россия под определение “государства-спонсора терроризма”. Об этом сенатор заявил накануне в интервью Русской службе “Голоса Америки”, передает УНН.

Россию надо назвать спонсором терроризма - сенатор США

Кори Гарднер, который внес в прошлом году соответствующий законопроект, повторно представил его уже в новом составе Конгресса США в апреле этого года. Законопроект был также поддержан сенатором от Нью-Джерси, демократом Бобом Менендес.

Сам Кори Гарднер считает, что Россия соответствует этому определению.

“Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы — она оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей”, — сказал сенатор.

“Я думаю, что определение России как государства-спонсора терроризма направит сигнал по всему миру, что это режим, который опирается на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят”, — пояснил Кори Гарднер.

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые включают контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства — Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

“Я надеюсь, что мы проведем слушания по этому закону. Я ожидаю, что он встретит сопротивление, но по-прежнему уверен, что это важное дело, которое мы должны сделать”, — заключил американский политик.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России в очередной раз выразили надежду, что Международный суд отклонит иск Украины по делу “Украина против Российской Федерации”, который рассматривали в начале июня. В свою очередь, украинская сторона считает, что именно она убедительно доказала приемлемость рассмотрения в Международном суде ее иска о нарушении Россией двух международных конвенций, участниками которых являются оба государства: Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев поэтому надеется на положительное решение суда по юрисдикции и считает, что имеет хорошие шансы и на победу при рассмотрении дела по существу.

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