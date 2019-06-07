Україна в суді ООН надала контраргументи щодо статті 2 Конвенції про фінансування тероризму

"Міжнародний суд ООН не має тлумачити на цьому етапі ст. 2 Конвенції про фінансування тероризму щодо визначення терористичних актів", - цитує Зеркаль Тувенена.

З його слів, одне з головних питань - це питання про те, чи потрібно саме на цій стадії братися за остаточне тлумачення Конвенцій, на які посилається Україна.

Україна стверджує, що:

- Суд не повинен зараз тлумачити статтю 2 Конвенції про фінансування тероризму щодо визначення терористичних актів; попередні заперечення не потребують тлумачення;

- У будь-якому випадку, виняток, пов’язаний з фінансуванням тероризму з боку державних службовців, на який посилається Росія, не має характер попереднього, який має розглядатися на цій стадії;

- Державні службовці не виключені зі сфери дії Конвенції.

"Росія зацікавлена в тексті Конвенції лише для того, щоб перекрутити її значення, як у випадку зі ст. 5, яка жодним чином не суперечить звичайному значенню терміну "будь-яка особа". Аргумент Росії, що деякі особи будуть виключені зі сфери застосування Конвенції, є нічим іншим, ніж захист по суті справи", - сказав професор.

З його слів, представник росіян представив докорінно неправильне тлумачення рішення Міжнародного суду ООН у справі щодо геноциду в Боснії, заявивши, що обов’язок щодо запобігання фінансуванню тероризму, покладений на держави, може застосовуватися лише до приватних осіб.

"Росія намагалася спотворити мету спору, виставляючи України як таку, що здійснює підлий сюжет і використовує лазівку для притягнення Росії до відповідальності за правила, які Конвенція не містить, або ще гірше, як таку, що отримує задоволення від театральної вистави", - додав Тувенен.

Раніше УНН повідомляв, що у п’ятницю українська сторона у Міжнародному суді ООН представить контраргументи на позицію Росії, яка напередодні була наведена на слуханнях.

Міжнародний суд ООН за підсумками слухань буде приймати рішення. Перед судом стоїть питання визначення юрисдикції для розгляду позову, і адвокати України раніше представили чіткі аргументи, що справа подана на розгляд суду ООН належним чином. Очікується, що рішення по юрисдикції буде прийняте до кінця року.