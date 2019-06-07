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Украина в суде ООН предоставила контраргументы по статье 2 Конвенции о финансировании терроризма

Украина в суде ООН предоставила контраргументы по статье 2 Конвенции о финансировании терроризма

Киев  •  УНН

 • 14476 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украина на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ заявила, что МС не должен на этом этапе толковать статью 2 Конвенции о финансировании терроризма по определению террористических актов. Такую выдержку из выступления представителя украинской стороны профессора Жан-Марка Тувенена на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Международный суд ООН не должен толковать на этом этапе ст. 2 Конвенции о финансировании терроризма по определению террористических актов", - цитирует Зеркаль Тувенен.

По его словам, один из главных вопросов - это вопрос о том, нужно ли именно на этой стадии браться за окончательное толкование Конвенций, на которые ссылается Украине.

Украина утверждает, что:
- Суд не должен сейчас объяснять статью 2 Конвенции о финансировании терроризма по определению террористических актов; предварительные возражения не требуют толкования;
- В любом случае, исключение, связанное с финансированием терроризма со стороны государственных служащих, на которое ссылается Россия, не имеет характер предыдущего, которое должно рассматриваться на этой стадии;
- Государственные служащие не исключены из сферы действия Конвенции.

"Россия заинтересована в тексте Конвенции только для того, чтобы исказить ее значение, как в случае ст. 5, которая никоим образом не противоречит обычному значению термина "любое лицо". Аргумент России, что некоторые лица будут исключены из сферы применения Конвенции, является ничем иным, как защита по сути дела", - сказал профессор.

По его словам, представитель россиян представил в корне неправильное толкование решения Международного суда ООН по делу о геноциде в Боснии, заявив, что обязанность по предотвращению финансирования терроризма, положенная на государство, может применяться только к частным лицам.

"Россия пыталась исказить цель спора, выставляя Украину как такую, которая осуществляет подлый сюжет и использует лазейку для привлечения России к ответственности за правила, которые Конвенция не содержит, или еще хуже, как такую, что получает удовольствие от театрального представления", - добавил Тувенен.

Ранее УНН сообщал, что в пятницу украинская сторона в Международном суде ООН представит контраргументы на позицию России, которая накануне была представлена на слушаниях.

Международный суд ООН по итогам слушаний будет принимать решение. Перед судом стоит вопрос определения юрисдикции для рассмотрения иска, и адвокаты Украины ранее представили четкие аргументы, дело представлено на рассмотрение суда ООН должным образом. Ожидается, что решение по юрисдикции будет принято до конца года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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