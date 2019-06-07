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У Міжнародному суді ООН сьогодні останні слухання за позовом України проти РФ

У Міжнародному суді ООН сьогодні останні слухання за позовом України проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У п’ятницю українська сторона у Міжнародному суді ООН представить контраргументи на позицію Росії, яка напередодні була наведена на слуханнях, передає кореспондент УНН.

Так, у Міжнародному суді ООН з 3 червня проходять усні слухання у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

Сторони висловили свої позиції у перші дні - 3 та 4 червня.

Очолює українську делегацію заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Україні допомагають юристи Марні Чик, Джонатан Гімблет та Девід Зайонтс, а також відомі професори, серед яких Жан-Марк Тювенін, Гарольд Коу.

Міжнародний суд ООН за підсумками слухань буде приймати рішення. Перед судом стоїть питання визначення юрисдикції для розгляду позову, і адвокати України раніше представили чіткі аргументи, що справа подана на розгляд суду ООН належним чином.

Очікується, що рішення по юрисдикції буде прийняте до кінця року.

Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, в червні 2018 року Україна подала до суду ООН меморандум по справі проти Росії. 

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