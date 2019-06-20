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США ввели санкції проти російської компанії за зв’язки з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Сполучені Штати Америки ввели фінансові санкції проти російської небанківської кредитної організації “Русское финансовое общество”. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, передає УНН із посиланням на Радіо свобода.

США ввели санкції проти російської компанії за зв’язки з КНДР

Зазначається, що “Русское финансовое общество” потрапило під санкції через порушення режиму санкції щодо Північної Кореї.

Російська організація відкрила кілька рахунків для компанії, що належить Банку зовнішньої торгівлі Північної Кореї. Цей банк і глава його представництва в Москві раніше були включені до списку санкцій, мовиться у повідомленні.

На сайті “Русское финансовое общество” зазначається, що воно здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів та валютний контроль. Про співпрацю з КНДР нічого не вказано.

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами за останні роки деградують, стають все гірше і гірше.

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