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США ввели санкции против компаний, причастных к производству и передаче иранских дронов россии

Киев • УНН

 • 246031 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство финансов США объявило о введении санкций против трех компаний и двух лиц, связанных с чвк "вагнер", причастных к производству и передаче иранских БПЛА россии для использования в войне против Украины, пишет УНН.

Детали

Под санкции Соединенных Штатов попала компания Shahed Aviation Industries Research Center, ответственная за разработку и производство БПЛА серии "Shahed", используемых российскими войсками в Украине. Кроме этого, ограничения коснутся авиатранспортных компаний Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC за содействие передачи россии иранских беспилотников.

Кроме этого, Минфин США вносит в "черный список" российскую частную военную компанию "вагнер", аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC ASF) и Qods Aviation Industries. OFAC также применит санкции против двух человек, способствовавших покупке "вагнером" БПЛА из Ирана, Аббаса Джума и Тиграна Христофоровича Срабионова.

Цитата

"Сегодняшние меры разоблачают и привлекают к ответственности компании и лиц, которые позволили россии использовать БПЛА иранского производства для жестокого обращения с украинскими гражданскими лицами. Это часть наших более широких усилий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать военным усилиям россии и лишить ее необходимого оборудования из-за санкций и экспортного контроля", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Напомним

США объявили о введении санкций против более четырех десятков физических и юридических лиц, обеспечивающих работу нелегальных схем снабжения технологий для российского ВПК.

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