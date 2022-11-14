США ввели санкції проти торгових мереж, які сприяли постачанню технологій в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. США оголосили про введення санкцій проти понад чотирьох десятків фізичних та юридичних осіб, які забезпечують роботу нелегальних схем постачання технологій для російського ВПК. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційне повідомлення Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC), американського Мінфіну.
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«Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) спільно з Державним департаментом США санкціонувало транснаціональну мережу закупівель технологій для підтримки російського військово-промислового комплексу», - йдеться у повідомленні.
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OFAC також запровадило обмеження проти глобальної мережі фінансових посередників, помічників та інших осіб, пов'язаних із двома ключовими елітами, пов'язаними із кремлем, чиї долі пов'язані із Заходом.
«Всього в результаті сьогоднішніх дій було виявлено 14 фізичних та 28 юридичних осіб, а вісім повітряних суден було визнано заблокованими», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, обмеження введені проти російського виробника мікросхем АТ ПКК «Міландр», а також трьох пов'язаних з ним компаній з Вірменії, Тайваню та Швейцарії.
Крім того, санкції введено проти членів сім'ї російського олігарха Сулеймана Керімова, а також їх стану, ріелторських компаній у Франції та керівного персоналу, який допомагав їм вести цей бізнес та відмивати кошти.
Крім того, OFAC оголосив про блокування восьми літаків компанії Emperor Aviation Ltd, що базуються на Мальті та в росії.
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