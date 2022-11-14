США ввели санкції проти торгових мереж, які сприяли постачанню технологій в рф

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«Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) спільно з Державним департаментом США санкціонувало транснаціональну мережу закупівель технологій для підтримки російського військово-промислового комплексу», - йдеться у повідомленні.

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OFAC також запровадило обмеження проти глобальної мережі фінансових посередників, помічників та інших осіб, пов'язаних із двома ключовими елітами, пов'язаними із кремлем, чиї долі пов'язані із Заходом.

«Всього в результаті сьогоднішніх дій було виявлено 14 фізичних та 28 юридичних осіб, а вісім повітряних суден було визнано заблокованими», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, обмеження введені проти російського виробника мікросхем АТ ПКК «Міландр», а також трьох пов'язаних з ним компаній з Вірменії, Тайваню та Швейцарії.

Крім того, санкції введено проти членів сім'ї російського олігарха Сулеймана Керімова, а також їх стану, ріелторських компаній у Франції та керівного персоналу, який допомагав їм вести цей бізнес та відмивати кошти.

Крім того, OFAC оголосив про блокування восьми літаків компанії Emperor Aviation Ltd, що базуються на Мальті та в росії.

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США ввели санкції проти 12 іранських офіційних осіб та двох організацій за придушення масових демонстрацій, викликаних смертю Махси Аміні, яка померла, перебуваючи під вартою у поліції.