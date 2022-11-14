США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставкам технологий в рф

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«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) совместно с Государственным департаментом США санкционировало транснациональную сеть закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса», - говориться в сообщении.

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OFAC также ввело ограничение против глобальной сети финансовых посредников, помощников и других лиц, связанных с двумя ключевыми элитами, связанными с кремлем, чьи судьбы связаны с Западом.

«Всего в результате сегодняшних действий было выявлено 14 физических и 28 юридических лиц, а восемь воздушных судов были признаны заблокированными», - говориться в сообщении.

В частности, ограничения введены против российского производителя микросхем АО ПКК «Миландр», а также трех связанных с ним компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии.

Кроме того, санкции введены против членов семьи российского олигарха Сулеймана Керимова, а также их состояния, риелторских компаний во Франции и руководящего персонала, который помогал им вести этот бизнес и отмывать средства.

Кроме того, OFAC объявил о блокировке восьми самолётов компании Emperor Aviation Ltd, базирующихся на Мальте и в россии.

Ранее

США ввели санкции против 12 иранских официальных лиц и двух организаций за подавление массовых демонстраций, вызванных смертью Махсы Амини, которая умерла, находясь под стражей в полиции.