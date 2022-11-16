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США ввели санкції проти компаній, причетних до виробництва та передачі іранських дронів росії

США ввели санкції проти компаній, причетних до виробництва та передачі іранських дронів росії

Київ • УНН

 • 246032 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти трьох компаній і двох осіб, пов'язаних з пвк "вагнер", що причетні до виробництва та передачі іранських БПЛА росії для використання у війни проти України, пише УНН.

Деталі

Під санкції Сполучених Штатів потрапила компанія Shahed Aviation Industries Research Center, яка відповідальна за розробку та виробництво БПЛА серії "Shahed", які використовуються російськими військами в Україні. Крім цього, обмеження торкнуться авіатранспортних компаній Success Aviation Services FZC і i Jet Global DMCC за сприяння передачі росії іранських безпілотників.

Крім цього, Мінфін США вносить до "чорного списку" російську приватну військову компанію "вагнер", аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (IRGC ASF) і Qods Aviation Industries. OFAC також застосує санкції проти двох осіб, які сприяли купівлі "вагнером" БПЛА з Ірану, Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова.

Цитата

"Сьогоднішні заходи викривають та притягують до відповідальності компанії та осіб, які дозволили росії використовувати БПЛА іранського виробництва для жорстокого поводження з українськими цивільними особами. Це частина наших ширших зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям росії та позбавити її необхідного обладнання через санкції та експортний контроль", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Нагадаємо

США оголосили про введення санкцій проти понад чотирьох десятків фізичних та юридичних осіб, які забезпечують роботу нелегальних схем постачання технологій для російського ВПК.

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