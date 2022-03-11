США введут санкции против жены и детей Пескова

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"Мы также вводим санкции против 12 депутатов российской Думы, которые признали так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики", а также против жены и взрослых детей официального представителя Кремля Дмитрия Пескова", - сказал Прайс.

Детали

По его словам, также США введут новые ограничения на экспорт предметов роскоши из США и запрет на импорт российского алкоголя, морепродуктов и непромышленных алмазов.

Ранее

11 марта президент США Джо Байден заявил о новых мерах, которые Соединенные Штаты будут принимать вместе с партнерами в ответ на агрессию России против Украины.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз завтра, 12 марта, примет четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.