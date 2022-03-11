США введуть санкції проти дружини та дітей Пєскова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Держдепартамент США оголосив про внесення до санкційного списку дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та його повнолітніх дітей. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.
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"Ми також вводимо санкції проти 12 депутатів російської Думи, які визнали так звані "Донецьку та Луганську народні республіки", а також проти дружини та дорослих дітей офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова", - сказав Прайс.
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За його словами, також США запровадять нові обмеження на експорт предметів розкоші зі США та заборону на імпорт російського алкоголю, морепродуктів та непромислових алмазів.
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11 березня президент США Джо Байден заявив про нові заходи, які Сполучені Штати вживатимуть разом із партнерами у відповідь на агресію Росії проти України.
Крім того, стало відомо, що Євросоюз завтра, 12 березня, ухвалить четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.