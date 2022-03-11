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Байден оголосив про заборону на імпорт російської горілки, діамантів та морепродуктів із РФ

Байден оголосив про заборону на імпорт російської горілки, діамантів та морепродуктів із РФ

Київ • УНН

 • 151244 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів з Росії. Про це заявив президент США Джо Байден у п'ятницю, пише УНН.

Цитата

"Поки Путін продовжує напад, Сполучені Штати і наші союзники і партнери продовжують працювати над заходами, спрямованими на продовження економічного тиску на Путіна і подальшу ізоляцію Росії на світовій арені. Пізніше сьогодні разом з іншими союзниками по НАТО і G7, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією, а також ЄС ми збираємося оголосити про кілька нових кроків, щоб притиснути Путіна і ще більше затримати його за його агресію проти України", - заявив президент МШП.

Деталі

За його словами, США разом з великою "Групою семи" і Європейським союзом закликатимуть до скасування статусу "найбільшого сприяння" для Росії.

Цитата

"Ми також робимо подальші кроки щодо заборони імпорту товарів з декількох характерних секторів російської економіки, включаючи морепродукти, горілку і діаманти", - додав Байден.

Додамо

Заборона Сполучених Штатів на експорт предметів розкоші з Росії, про яку Байден згадав у своєму виступі, також буде поширюватися на такі предмети, як тютюн, одяг, ювелірні вироби, автомобілі та антикваріат.

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