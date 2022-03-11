Байден объявил о запрете на импорт российской водки, бриллиантов и морепродуктов из РФ

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"Пока Путин продолжает нападение, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры продолжают работать над мерами, направленными на продолжение экономического давления на Путина и дальнейшую изоляцию России на мировой арене. Позже сегодня вместе с другими союзниками по НАТО и G7, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, а также ЕС мы собираемся объявить о нескольких новых шагах, чтобы прижать Путина и еще больше задержать его за его агрессию против Украины", - заявил президент.

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По его словам, США вместе с Большой "Групой семи" и Европейским союзом будут призывать к отмене статуса "наибольшего благоприятствования" для России.

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"Мы также предпринимаем дальнейшие шаги по запрету импорта товаров из нескольких характерных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", - добавил Байден.

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Запрет Соединенных Штатов на экспорт предметов роскоши с России, о котором Байден упомянул в своем выступлении, также будет распространяться на такие предметы, как табак, одежду, ювелирные изделия, автомобили и антиквариат.