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Байден объявил о запрете на импорт российской водки, бриллиантов и морепродуктов из РФ

Киев • УНН

 • 151244 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом заявил президент США Джо Байден в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"Пока Путин продолжает нападение, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры продолжают работать над мерами, направленными на продолжение экономического давления на Путина и дальнейшую изоляцию России на мировой арене. Позже сегодня вместе с другими союзниками по НАТО и G7, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, а также ЕС мы собираемся объявить о нескольких новых шагах, чтобы прижать Путина и еще больше задержать его за его агрессию против Украины", - заявил президент.

Детали

По его словам, США вместе с Большой "Групой семи" и Европейским союзом будут призывать к отмене статуса "наибольшего благоприятствования" для России.

Цитата

"Мы также предпринимаем дальнейшие шаги по запрету импорта товаров из нескольких характерных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", - добавил Байден.

Добавим 

Запрет Соединенных Штатов на экспорт предметов роскоши с России, о котором Байден упомянул в своем выступлении, также будет распространяться на такие предметы, как табак, одежду, ювелирные изделия, автомобили и антиквариат.

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