ЕС введет новые санкции против России 12 марта: что ждет Москву

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"Безжалостное вторжение России в Украину продолжается… Поэтому сегодня мы, ЕС и наши партнеры по G7, продолжаем работать в тесном взаимодействии, чтобы усилить экономическое давление на Кремль. Принятые нами три масштабные волны санкций, а также расширение их масштабов на этой неделе очень сильно ударили по экономике России. Рубль резко упал. Многие ключевые российские банки отрезаны от международной банковской системы. Компании уходят из страны одна за другой, не желая, чтобы их бренды ассоциировались с кровавым режимом. Завтра мы примем четвертый пакет мер для дальнейшей изоляции России и истощения ресурсов, которые она использует для финансирования этой варварской войны", - заявила фон дер Ляйен.

Детали

Так, судя по заявлению, санкции ЕС во многом совпадают с мерами, анонсированными президентом Соединенных Штатов.

Исходя из него, ЕС собирается лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования на европейских рынках. По словам фон дер Ляйен, это аннулирует важные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО.

ЕС также обещает работать над тем, чтобы приостановить членство России в ведущих финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.

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Кроме того, согласно заявлению, Евросоюз собирается продолжить оказывать давление на российскую элиту, близкую к Путину, а также на их семьи и пособников.

Ограничения планируются также и к использованию элитами РФ криптовалюты.

ЕС, помимо этого, намерен запретить экспорт любых предметов роскоши из европейских стран в Россию.

"В-пятых, что очень важно, мы запретим ввоз основных товаров черной металлургии из Российской Федерации. Это ударит по центральному сектору российской системы, лишит ее миллиардных экспортных доходов и гарантирует, что наши граждане не будут субсидировать войну Путина", - заявила президент ЕК.

Наконец, добавила она, ЕС предложит большой запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России.

Ранее

Ранее сегодня президент США Джо Байден завил о новых мерах, которые Соединенные Штаты принимают совместно с партнерами в ответ на агрессию России против Украины.