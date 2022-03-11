Глава Еврокомиссии анонсировала четвертый пакет санкций против РФ

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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. ЕС примет четвертый пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в пятницу, 11 марта, по итогам саммита лидеров ЕС в Версале, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, что еще больше увеличивает стоимость вторжения Путина в Украину", - указала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что было уже три последовательные волны санкций против Кремля с немедленным эффектом.

Ранее

Во время саммита ЕС в Версальском дворце лидеры европейских стран должны были сосредоточиться на путях срочного решения последствий нападения России на Украину.

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