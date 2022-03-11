Глава Еврокомиссии анонсировала четвертый пакет санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. ЕС примет четвертый пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в пятницу, 11 марта, по итогам саммита лидеров ЕС в Версале, пишет УНН.
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"Сейчас мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, что еще больше увеличивает стоимость вторжения Путина в Украину", - указала фон дер Ляйен.
Она напомнила, что было уже три последовательные волны санкций против Кремля с немедленным эффектом.
Ранее
Во время саммита ЕС в Версальском дворце лидеры европейских стран должны были сосредоточиться на путях срочного решения последствий нападения России на Украину.