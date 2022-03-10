AFP: війна в Україні стане головною темою саміту лідерів ЄС у Версалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Під час саміту ЄС у Версальському палаці у четвер, 10 березня, лідери європейських країн шукатимуть шляхи термінового вирішення наслідків нападу Росії на Україну. Про це інформує AFP, пише УНН.
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Лідери ЄС оцінять, як виконуватимуть обов’язки в “цій новій реальності”, зокрема це стосується захисту громадян, цінностей, демократії та європейської моделі.
“Загарбницька війна Росії є тектонічним зрушенням в європейській історії”, - йдеться у проєкті підсумкової декларації дводенної зустрічі.
Першочерговим завданням, як зазначають лідери Євросоюзу, є “надіслати політичне повідомлення Україні про те, що вона є частиною європейської сім’ї”.
Під час саміту також обговорять шляхи розвитку у сферах виробництва харчових продуктів, оборони, а також способи зміцнення самозабезпеченості Європи, зокрема у сфері енергетики.
“Я думаю, що енергетика є найбільшою проблемою, яка зараз хвилює лідерів”, - повідомляє поінформоване джерело.
Згідно з проектом підсумкової декларації зустрічі, лідери 27 країн погодяться “поступово відмовитися” від залежності блоку від російського газу, нафти та вугілля".
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