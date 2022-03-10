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AFP: война в Украине станет главной темой саммита лидеров ЕС в Версале

AFP: война в Украине станет главной темой саммита лидеров ЕС в Версале

Киев • УНН

 • 130360 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Во время саммита ЕС в Версальском дворце в четверг, 10 марта, лидеры европейских стран будут искать пути срочного решения последствий нападения России на Украину. Об этом информирует AFP, пишет УНН.

Детали

Лидеры ЕС оценят, как будут выполнять обязанности в ”этой новой реальности", в частности это касается защиты граждан, ценностей, демократии и европейской модели.

“Захватническая война России является тектоническим сдвигом в европейской истории”, - говорится в проекте итоговой декларации двухдневной встречи.

Первоочередной задачей, как отмечают лидеры Евросоюза, является "отправить политическое сообщение Украине о том, что она является частью европейской семьи”.

Во время саммита также обсудят пути развития в сферах производства пищевых продуктов, обороны, а также способы укрепления самостоятельности Европы, в частности в сфере энергетики.

“Я думаю, что энергетика является самой большой проблемой, которая сейчас волнует лидеров”, - сообщает информированный источник.

Согласно с проектом итоговой декларации встречи, лидеры 27 стран согласятся “постепенно отказаться от зависимости блока от российского газа, нефти и угля".

Ранее

В Анталии (Турция) состоялась встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Главная тема - прекращение войны России против Украины.

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