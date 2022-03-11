Голова Єврокомісії анонсувала четвертий пакет санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. ЄС ухвалить четвертий пакет санкцій проти Росії, спрямований на її подальшу ізоляцію, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у п'ятницю, 11 березня, за підсумками саміту лідерів ЄС у Версалі, пише УНН.
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"Зараз ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, що ще більше збільшує вартість вторгнення Путіна в Україну", - вказала фон дер Ляєн.
Вона нагадала, що було вже три послідовні хвилі санкцій проти Кремля з негайним ефектом.
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Під час саміту ЄС у Версальському палаці лідери європейських країн мали зосередитися на шляхях термінового вирішення наслідків нападу Росії на Україну.