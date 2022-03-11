ЄС введе нові санкції проти Росії 12 березня: що чекає на Москву

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"Безжальне вторгнення Росії в Україну триває. Тому сьогодні ми, ЄС і наші партнери по G7, продовжуємо працювати в тісній взаємодії, щоб посилити економічний тиск на Кремль. Прийняті нами три масштабні хвилі санкцій, а також розширення їх масштабів на цьому тижні дуже сильно вдарили по економіці Росії. Рубль різко впав. Багато ключових російських банків відрізані від міжнародної банківської системи. Компанії йдуть з країни одна за одною, не бажаючи, щоб їх бренди асоціювалися з кривавим режимом. Завтра ми приймемо четвертий пакет заходів для подальшої ізоляції Росії і виснаження ресурсів, які вона використовує для фінансування цієї варварської війни", - заявила фон дер Ляйен.

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Так, судячи з заяви, санкції ЄС багато в чому збігаються з заходами, анонсованими Сполученими Штатами.

Виходячи з нього, ЄС збирається позбавити Росію статусу найбільшого сприяння на європейських ринках. За словами фон дер Ляйєн, це анулює важливі переваги, якими Росія користується як член СОТ.

ЄС також обіцяє працювати над тим, щоб призупинити членство Росії у провідних фінансових організаціях, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

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Крім того, згідно із заявою, Євросоюз збирається продовжити чинити тиск на російську еліту, близьку до Путіна, а також на їхні сім'ї і посібників.

Обмеження плануються також і до використання елітами РФ криптовалюти.

ЄС, крім цього, має намір заборонити експорт будь-яких предметів розкоші з європейських країн до Росії.

"По-п'яте, що дуже важливо, ми заборонимо ввезення основних товарів чорної металургії з Російської Федерації. Це вдарить по центральному сектору російської системи, позбавить її мільярдних експортних доходів і гарантує, що наші громадяни не будуть субсидувати війну Путіна", - заявила президент ЄК.

Нарешті, додала вона, ЄС запропонує велику заборону на нові європейські інвестиції в енергетичний сектор Росії.

Раніше

Раніше сьогодні президент США Джо Байден завив про нові заходи, які Сполучені Штати приймають спільно з партнерами у відповідь на агресію Росії проти України.