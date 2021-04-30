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США введут ограничения на въезд лиц из Индии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Администрация Байдена запретит большинство поездок из Индии со следующей недели на фоне роста количества случаев коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Цитата

“По совету Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация срочно ограничит поездки из Индии. Политика будет реализовываться с учетом чрезвычайно больших объемов случаев COVID-19 и различных вариантов, циркулирующих в Индии ”, - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Детали

Этот шаг дополняет уже настоящие ограничения на международные поездки, которые требуют от людей отрицательных результатов тестирования перед тем, как приехать в США. Ожидается, что это не будет касаться граждан США.

Вспышка коронавируса в Индии значительно ухудшилось за последние недели. Страна столкнулась с дефицитом кислорода, поскольку приток пациентов с COVID-19 оказывает усиленное давление на индийскую систему здравоохранения.

Администрация Байдена заявила, что направит готовы дозы вакцин от AstraZeneca в страну, но спочаткук дозы вакцины должны пройти проверку безопасности пищевых продуктов и медикаментов.

Напомним

Индия в пятницу, 30 апреля, сообщила о рекордном суточный прирост новых случаев заболевания COVID-19 в 386000 человек и продолжила регистрировать более 3000 случаев смерти третий день подряд.

Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 воскресенья, 2 мая, иностранцам и лицам без гражданства, прибывших из Индии. В нескольких штатах Индии закончились вакцины от коронавируса за день до запланированного расширения общенациональной кампании по вакцинации.

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