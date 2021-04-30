США введуть обмеження на в’їзд осіб з Індії

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“За порадою Центрів з контролю та профілактики захворювань адміністрація терміново обмежить поїздки з Індії. Політика буде реалізовуватися з урахуванням надзвичайно великих обсягів випадків COVID-19 та різноманітних варіантів, що циркулюють в Індії”, — заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

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Цей крок доповнює уже дійсні обмеження на міжнародні поїздки, які вимагають від людей негативних результатів тестування перед тим, як приїхати до США. Очікується, що це не стосуватиметься громадян США.

Спалах коронавірусу в Індії значно погіршився за останні тижні. Країна зіткнулася з дефіцитом кисню, оскільки приплив пацієнтів з COVID-19 чинить посилений тиск на індійську систему охорони здоров’я.

Адміністрація Байдена заявила, що направить готові дози вакцин від AstraZeneca в країну, але спочаткук дози вакцини повинні пройти перевірку безпеки харчових продуктів та медикаментів.

Нагадаємо

Індія в п’ятницю, 30 квітня, повідомила про рекордний добовий приріст нових випадків захворювання COVID-19 у 386 тисяч осіб і продовжила реєструвати понад 3000 випадків смерті третій день поспіль.

Уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 неділі, 2 травня, іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії. У кількох штатах Індії закінчилися вакцини від коронавірусу за день до запланованого розширення загальнонаціональної кампанії з вакцинації.