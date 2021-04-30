Україна з 2 травня заборонила в'їзд іноземців з охопленої коронавірусом Індії

Цитата:

“Лідером по реєстрації, абсолютної щоденної реєстрації випадків є Індія, у якій реєструється вже впродовж декількох днів майже 400 тис. випадків коронавірусної хвороби на добу. Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів”, — сказав головний санлікар.

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Зі слів Ляшка, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон України і прибули з Індії, також підлягають обов’язковій самоізоляції незалежно від наявності і результатів ПЛР-тесту.

Контекст

29 квітня Індія встановила черговий світовий рекорд щодо нових випадків COVID-19 - понад 379 000, що ще більше тисне на і так перевантажені лікарні країни. У країні, де проживає майже 1,4 мільярда людей, зараз зафіксовано понад 18 мільйонів випадків, вона відстає лише від США.

Минулого звітного тижня в Індії було зафіксовано 38% від усіх виявлених у світі випадків COVID-19, повідомляли у ВООЗ.