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Украина со 2 мая запретила въезд иностранцев из охваченной коронавирусом Индии

Киев  •  УНН

 • 23046 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 воскресенья, 2 мая, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии. Об этом во время брифинга в пятницу, 30 апреля, сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Лидером по регистрации, абсолютной ежедневной регистрации случаев является Индия, в которой регистрируется уже на протяжении нескольких дней почти 400 тыс. случаев коронавирусной болезни в сутки. Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или находившимся на ее территории как минимум 7 дней в течение последних 14 дней", - сказал главный санврач.

Детали

По словам Ляшко, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу Украины и прибыли из Индии, также подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия и результатов ПЦР-теста.

Контекст

29 апреля Индия установила очередной мировой рекорд по новым случаям COVID-19 - более 379 000, что оказывает еще большее давление на и так перегруженные больницы страны. В стране, где проживает почти 1,4 миллиарда человек, сейчас зафиксировано более 18 млн случаев, она отстает только от США.

На прошлой отчетной неделе в Индии было зафиксировано 38% от всех выявленных в мире случаев COVID-19, сообщали в ВОЗ.

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