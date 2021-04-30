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Жителі Індії купують ліки від коронавірусу на “чорному ринку”

Жителі Індії купують ліки від коронавірусу на “чорному ринку”

Київ • УНН

 • 16774 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Оскільки Індія стикається з руйнівним сплеском нових коронавірусних інфекцій, що охоплюють її систему охорони здоров’я, люди вживають відчайдушних заходів, і купують ліки на “чорному ринку”. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNA.

Деталі

Аби врятуватися від коронавірусу, жителі Індії вдаються до радикальних заходів: купують Ремдезивір, противірусний препарат, або Тоцилізумаб, препарат, що пригнічує імунні реакції, на "чорному ринку", адже у лікарнях та аптеках запаси медикаментів закінчилися.

Ціни на препарати зросли майже до 1000 доларів.

29 квітня Індія встановила черговий світовий рекорд щодо захворюваності на нові віруси - понад 379 000 нових інфекцій, зробивши ще більший тиск на перевантажені лікарні країни. В країні, де проживає майже 1,4 мільярда людей, зараз зафіксовано понад 18 мільйонів випадків, відстаючи лише від США, та понад 200 000 смертей.

Основного лікування - кисневої терапії - також не вистачає, що призводить до смертей. Навіть лікарняних ліжок не вистачає. У четвер вранці в Нью-Делі, 29-мільйонному місті, було лише 14 безкоштовних ліжок для інтенсивної терапії.

Нагадаємо

Канада надішле 10 мільйонів доларів через Канадський Червоний Хрест до Індії, щоб допомогти системі охорони здоров'я цієї країни впоратися з рекордною кількістю інфекцій COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила європейські уряди, що послаблення карантинних обмежень занадто рано може призвести до збільшення кількості інфікованих, що може спровокувати появу нових штамів інфекцій, як це спостерігається в Індії.

Українські Національні Новини

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