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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189061 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157417 просмотра

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Жители Индии покупают лекарства от коронавируса на "черном рынке"

Жители Индии покупают лекарства от коронавируса на "черном рынке"

Киев  •  УНН

 • 16757 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Поскольку Индия сталкивается с разрушительным всплеском новых коронавирусных инфекций, охватывающих ее систему здравоохранения, люди употребляют отчаянных мер, и покупают лекарства на “черном рынке”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNA.

Детали

Чтобы спастись от коронавируса, жители Индии прибегают к радикальным мерам: покупают Ремдезивир, противовирусный препарат, или Тоцилизумаб, препарат, подавляющий иммунные реакции, на “черном рынке”, ведь в больницах и аптеках запасы медикаментов закончились.

Цены на препараты выросли почти до 1000 долларов.

29 апреля Индия установила очередной мировой рекорд по заболеваемости новые вирусы — более 379 000 новых инфекций, сделав еще большее давление на перегружены больницы страны. В стране, где проживает почти 1,4 миллиарда человек, сейчас зафиксировано более 18000000 случаев, отставая только от США, и более 200 000 смертей.

Основного лечения — кислородной терапии — также не хватает, что приводит к смерти. Даже больничных коек не хватает. В четверг утром в Нью-Дели, 29-миллионном городе, было всего 14 бесплатных коек для интенсивной терапии.

Напомним

Канада пришлет 10 млн долларов через Канадский Красный Крест в Индию, чтобы помочь системе здравоохранения этой страны справиться с рекордным количеством инфекций COVID-19

Всемирная организация здравоохранения предупредила европейские правительства, ослабление карантина слишком рано может привести к увеличению количества инфицированных, что может спровоцировать появление новых штаммов инфекций, как это наблюдается в Индии.

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