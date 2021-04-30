Жители Индии покупают лекарства от коронавируса на "черном рынке"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Поскольку Индия сталкивается с разрушительным всплеском новых коронавирусных инфекций, охватывающих ее систему здравоохранения, люди употребляют отчаянных мер, и покупают лекарства на “черном рынке”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNA.
Детали
Чтобы спастись от коронавируса, жители Индии прибегают к радикальным мерам: покупают Ремдезивир, противовирусный препарат, или Тоцилизумаб, препарат, подавляющий иммунные реакции, на “черном рынке”, ведь в больницах и аптеках запасы медикаментов закончились.
Цены на препараты выросли почти до 1000 долларов.
29 апреля Индия установила очередной мировой рекорд по заболеваемости новые вирусы — более 379 000 новых инфекций, сделав еще большее давление на перегружены больницы страны. В стране, где проживает почти 1,4 миллиарда человек, сейчас зафиксировано более 18000000 случаев, отставая только от США, и более 200 000 смертей.
Основного лечения — кислородной терапии — также не хватает, что приводит к смерти. Даже больничных коек не хватает. В четверг утром в Нью-Дели, 29-миллионном городе, было всего 14 бесплатных коек для интенсивной терапии.
Напомним
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Всемирная организация здравоохранения предупредила европейские правительства, ослабление карантина слишком рано может привести к увеличению количества инфицированных, что может спровоцировать появление новых штаммов инфекций, как это наблюдается в Индии.