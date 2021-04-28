Канада та Франція допоможуть Індії у боротьбі з COVID-19

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо каже, що гроші підуть на фінансування служб швидкої допомоги та придбання засобів індивідуального захисту на місцевому рівні.

У вівторок Індія повідомила про 323 144 нових інфекцій, загалом понад 17,6 мільйона випадків, відстаючи лише від США. Міністерство охорони здоров'я Індії також повідомило про ще 2771 смерть за останні 24 години, при цьому 115 індіанців піддавалися цій хворобі щогодини. Експерти кажуть, що ці цифри, ймовірно, недооцінені.

США, Великобританія та Франція взяли на себе зобов'язання надсилати в країну матеріали, пов'язані з вакцинами, вентилятори, кисень та інші матеріали.

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"Ми всі бачили вражаючі новини з лікарень в Індії, які не в змозі встигнути за кількістю пацієнтів. Раніше сьогодні міністр Гарно говорив зі своїм індійським колегою про те, як Канада може найкраще допомогти, в тому числі шляхом пожертви додаткових медичних засобів”, - сказав Трюдо.

Нагадаємо

У неділю, 25 квітня, Індію накрив “коронавірусний шторм” — країна встановила новий світовий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу. Влада Індії вважає, що громадянам республіки слід почати носити захисні маски вдома.

Уряд Великої Британії направив до Індії партію медичного обладнання, в тому числі апарати штучної вентиляції легенів, для надання країні допомоги в боротьбі з епідемією коронавірусу. Влада Франції розпорядилися направити до Індії велику партію кисневого обладнання для допомоги країні в боротьбі з пандемією коронавірусу.